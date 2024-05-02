Validen yakın takip

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Yenişehir etabını ilçe Kaymakamı Mustafa Güney ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'le birlikte inceledi. Bandırma- Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi'nin inşaat çalışmaları hızla devam ederken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Yenişehir etabını ilçe Kaymakamı Mustafa Güney ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'le birlikte inceledi. Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Havaalanı bölgesi ile Şişecam bölgesindeki çalışmaları bizzat denetleyen Vali Demirtaş, çalışmalar hakkında bilgi de aldı. İHA