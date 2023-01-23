Valilerden sıcak dokunuş

Milli Eğitim Bakanlığı'nca okul çağında olmasına rağmen eğitime devam etmeyen öğrencilerin yeniden eğitime kazandırılması amacıyla başlatılan "Eğitimle Yeniden Buluşma Projesi" meyvelerini vermeyi sürdürüyor. Proje Mardin'de de başarıyla uygulanmaya devam ediliyor. Proje sayesinde ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 97'ye yükseldi. Bir öğrencinin bile eğitime kazandırılmasının çok değerli olduğuna vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir şunları söyledi: "İnsan kaç yaşına gelirse gelsin, okul sıralarının özlemini, hasretliklerin en büyüğü olarak yaşar. Yeterli eğitim alan bireylerin, aileden güçlü topluma geçişi sağlayan en önemli aktörlerdir. Okul öncesinden, mesleki eğitim merkezlerine ve açık öğretim de dâhil olmak üzere tüm kademelerde eğitim sistemine dâhil olmayan öğrencilerimizi eğitim sistemine kazandırmak için Temel Eğitim, Ortaöğretim, Din Öğretimi ve Meslekî Eğitim birimlerinden oluşan komisyonumuz alan taraması yaparak kayıt dışı olan gençlerimize ulaşmak için canla başla çalışıyorlar. Çalışmalarımızın meyvelerini yavaş yavaş almaya başladık. 16-20 Ocak'ta 488 gencimize ulaşarak eğitim sistemine dâhil ettik. Yarım kalmış yolculuklar kişilerin özelinde derin anlamlar taşır. Martın sonuna kadar ortaöğretimdeki okullaşma oranlarının yüzde 99'a çıkarılması için bizler de çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatının ardından Sivas Valiliği himayesinde de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve gönüllü rehber öğretmenlerin katılımı ile ekipler oluşturuldu. Ekipler, MERNİS sisteminden adres kayıtları bulunan öğrencilerin evlerine ziyaretler gerçekleştirdi. Ailelerle yapılan görüşmeler neticesinde 751 öğrenci yeniden eğitim sistemine kazandırıldı. AAKütahya Valiliği himayesinde, Tip 1 diyabetli çocukların yaşam konforunu artırmak amacıyla 2022 yılında başlatılan kan şeker ölçüm cihazı ve sensör desteğinin bu yıl da devam ettiği bildirildi. Tip 1 Diyabetli 81 çocuk daha dağıtılan sensörler sayesinde küçücük parmaklarını defalarca kez delerek şeker testi yapmak zorunda kalmayacak. Hayırsever iş insanlarının destekleriyle alınan kan şeker ölçüm cihazı ve sensörlerin dağıtım töreni Vali Ali Çelik'in katılımıyla Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde yapıldı.Vali Ali Çelik, konuşmasına Tip 1 diyabetli 10 yaşındaki Hatice Yolcu'nun kendisine yazdığı mektubu okuyarak başladı. 4 yaşından itibaren yaşadığı zorlukları anlatan Hatice'nin "Sensörle birlikte hayatım öyle kolaylaştı ki. Bu alet şekerimin yükseleceğini, düşeceğini oklarla gösteriyor. Artık canım yanmıyor, parmaklarım acımıyor" ifadelerinin yer aldığı mektup salondakilere duygusal anlat yaşattı.İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, 2022 yılında Tip 1 Diyabetli 178 çocuktan 81'ine sensör ve okuyucu dağıtıldığını söyledi. Vali Ali Çelik, destek veren iş insanlarına teşekkür belgesi verdi.Kütahya'nın Gediz Murat Dağı Termal ve Kayak Merkezi sezon hazırlıklarını tamamladı. Kütahya valiliği İl Özel idaresi tarafından yaptırılan kayak evi inşaatı hızlı bir şekilde tamamlanarak sezona yetiştirildi. Kayak evinin iç donatım malzemeleri Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretildi.İnşaatın tamamlanmasından sonra projeye uygun olarak Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından kayak evinin; Restoran, Kafeterya, Soyunma dolapları ve Kayak takımı dolapları 20 gün içinde üretimi yapılarak yerine teslim edildi. Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Raşit Refik Küçükkağnıcı 20 gün gibi kısa bir sürede öğretmen ve öğrencilerin yoğun bir çalışması ile üretim yaptırarak ürünleri yerine teslim ettiklerini vurguladı. İHAAdıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, lenf kanseri tedavisi gören maddi durumu zayıf Hüseyin Şenlik için yaptırılan evde incelemelerde bulundu. Varlık Mahallesinde ikamet eden ve lenf kanseri tedavisi gören ihtiyaç sahibi Hüseyin Şenlik'e Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hayırsever vatandaşlar tarafından yapılmakta olan evin inşaatını inceledi. İnşaatta bir takım incelemelerde bulunan Vali Çuhadar, burada bulunan çalışanlardan da evin yapımıyla ilgili bilgiler aldı. Vali Çuhadar, "Hüseyin kardeşimize yeni yuvalarında ailesiyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyor, evin yapımında katkıda bulunan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. İHATrabzon Akçaabat ilçesinde yaşayan, 2 çocuk sahibi Zeynep ve Ercan Akyüz çifti, büyük çocukları Emir Asaf'ın 7 aylıkken emeklemekte zorlandığını fark edip, hastaneye başvurdu. Hastalık belirtisi göstermeyen Emir Asaf'ın teşhis süreci, Covid-19 pandemisinde hastane servislerinin kapanması nedeniyle gecikti. Henüz 2 yaşındayken yapılan hastane kontrollerinde SMA Tip 2 teşhisi konulan Emir Asaf için Trabzon Valiliği'nin izniyle yardım kampanyası başlatıldı. Emir'in yurt dışında ilaç tedavisi görebilmesi için 35 milyon TL gerektiğini söyleyen aile, hayırseverlerin desteğiyle evlatlarının sağlığına kavuşacağı günü ümitle beklediklerini belirtti. Baba Ercan Akyüz, "Trabzonlular, Egemen bebeğe evladı gibi sahip çıktı. Emir Asaf da Trabzon'un evladı. Emir Asaf'a sahip çıkalım, sağlığına kavuşturalım" dedi. Zeynep Akyüz de, "Anneye evladının yürüyememesi çok zor. Oğlumun tek çaresi SMA ilacı, onu alırsa inşallah yürüyecek. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Tek istediğimiz evladımızı tedavi ettirebilmek" diye konuştu.Kırıkkale'de çocukları spora kazandırmak, özellikle dezavantajlı çocukların tespit edilmesi, bağımlılığa karşı koruması ve kulüplerin altyapısına sporcu kazandırılması amacıyla "Spor Olsun Projesi" hayata geçirildi. Kırıkkale Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından hazırlanan projenin tanıtımı, Başpınar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Günümüzde evlatlarına sahip çıkan milletlerin geleceğin dünyasında daha çok söz sahibi olacağını aktaran Vali Bülent Tekbıyıkoğlu,, "Bugün 1200 genç sporcumuza malzeme yardımında bulunduk. Projemize MKE Ankaragücü'nün de desteğini aldık" dedi. Programa katılan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ile futbolcular Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic'e ilgi gösteren öğrenciler, fotoğraf çektirdi. Düzenlenen gösteri maçının başlama vuruşunu da Tekbıyıkoğlu, Antalyalı ve Mujakic yaptı. Proje kapsamında düzenlenecek futbol şöleni ile 8-13 yaş arasındaki çocuklar bir araya getirilerek, özellikle dezavantajlı çocukların tespit edilmesi ve bağımlılığa karşı korunması, Kırıkkale'deki amatör spor kulüpleri ile okullar arasında eşleştirme yapılarak kulüplerin altyapısına sporcu kazandırılması, yeni yeteneklerin tespit edilmesi amaçlanıyor. Ayyrıca İl Müftülüğünce değerler eğitimi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da ilk yardım eğitimi verilecek. AA