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Giriş Tarihi: 18.2.2023 19:05 Son Güncelleme: 18.2.2023 19:10

Valiliğin belirlediği 93 riskli okullar  işaretlenip boşaltılıyor

İstanbul Valiliği, 20 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlayacak eğitim ve öğretimin ardından 93 riskli okulun diğer okullara nakledileceğinin açıklanmasından sonra okulların boşaltılmasına başlanıldı. Kağıthane ilçesindeki Profilo Mesleki  ve Teknik Anadolu Lisesi işaretlenerek boşaltılmasına karar verildi. Binalara risk işaretleri konuldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Valiliğin belirlediği 93 riskli okullar  işaretlenip boşaltılıyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem felaketi sonrasında İstanbul Valiliği tarafından 93 riskli okulun boşaltılarak öğrencilerin başka okullara nakledileceğini açıkladı. Valiliğin açıklamasında riskli olarak belirlenen okullarla ilgili şu ifadelere yer verildi: "17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu.

Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında:

1-İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen bin 418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, bin 351'inin de riskli olduğu tespit edildi.

2-Riskli bulunan bin 351 okulumuzdan 769'u güçlendirildi, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi.

3-Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

4-Geçen yıl, bu 128 riskli okulumuzdan 35'indeki öğrencilerimiz başka okullara nakledilerek; okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandı.

5-Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

6-20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir.

7-Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacaktır.

8-İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar.

9- Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler. Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz.

Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl dönemi hayırlı olsun" denildi.

PROFİLO MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ'NİN BİN 200 ÖĞRENCİSİ BAŞKA OKULA NAKLADILECEK

Bu açıklamanın üzerine İstanbul'daki riskli ilan edilen okullardan 93 okuldan Kağıthane'deki Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının duvarına rakamla risk işareti konuldu. Boşatılmasına karar verilen okuldaki bin 200 öğrencinin ise Pazartesi gününden itibaren Gültepe'deki İmam Hatip Lisesi'ne naklinin yapılacağı ikili öğretime başlayacakları kaydedildi.

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Valiliğin belirlediği 93 riskli okullar  işaretlenip boşaltılıyor
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