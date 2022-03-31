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Giriş Tarihi: 31.3.2022 18:56 Son Güncelleme: 31.3.2022 19:08

Valilik duyurdu: Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey Barajlarında su seviyesi maksimuma yaklaştı!

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Valilik duyurdu: Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey Barajlarında su seviyesi maksimuma yaklaştı!

Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey barajlarındaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığı bildirildi. Su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde, barajlardan kontrollü olarak su salınacağı açıklandı

İstanbul'da etkili olan yoğun kar ve yağmurlar barajlardaki su seviyelerini maksimum seviyeye ulaştırdı. Karların erimesiyle birlikte barajlardaki su miktarı ise her geçen gün yükselmeye başladı. İstanbul Valiliği ise Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinden aldıkları bilgi sonrası açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü'nce Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey barajlarındaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığı bildirilmiştir. Su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde, barajlardan kontrollü olarak su verilecektir.

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Valilik duyurdu: Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey Barajlarında su seviyesi maksimuma yaklaştı!
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