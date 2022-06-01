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Giriş Tarihi: 1.6.2022 16:03

Valilik duyurdu: Yenileme çalışmalarının saati değişti

AA
Valilik duyurdu: Yenileme çalışmalarının saati değişti

Sakarya Valiliği, Anadolu Otoyolu'nun Hendek ile Gümüşova gişeleri arası, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde ulaşıma kapalı olacağını duyurdu. Açıklamada, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği belirtildi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce Hendek-Gümüşova gişeleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacağı anımsatıldı.

21.00 İLE 07.00 OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Yolda çalışma yapılacak bölgelerin trafiğe kapalı olacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılacak çalışmalar esnasında İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak olup; trafik diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Kuzey yolunda çalışmalar tamamlanınca Ankara istikameti, kesimler halinde trafiğe kapatılacak olup; diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Çalışmaların saat 22.00 ile 06.00 olarak yapıldığı ancak T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün 31 Mayıs 2022 tarihli yazısı ile çalışma saatleri her akşam 21.00 ile sabah 07.00 olarak değiştirildi."

SÜRÜCÜLERE UYARI

Açıklamada, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği belirtildi.

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Valilik duyurdu: Yenileme çalışmalarının saati değişti
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