Valilik kötü görüntü için uyardı: 112’yi arayın, müdahale edelim!

İzmir Valisi Süleyman Elban, 16 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı ile ilgili olarak dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşları hijyen konusunda uyardı.

NE HİJYENE NE DE İNANÇ SİSTEMİMİZE UYGUN DEĞİL

Elban açıklamasında şunları söyledi: "Bu çağda bu dönemde kaçak kesim ne hijyene uygun ne inanç sistemine uygun. Kurbana eziyet etmenin ve onu gayri hijyenik bir ortamda kesmek ne inanca sığar, ne insanlığa sığar ne de medeni bir hayata sığar. Bunu hiçbir şekilde açıklayamazsınız. Kurban gibi bir ibadeti de maalesef başka tartışma alanlarına çeken görüntüler oluyor. 4,5 milyonluk bir şehiriz ve tatilini İzmir'de geçirmek isteyenlerde kesebilir, bu kadar büyük bir şehirde 3-4 tane kişinin yaptığı şey, şehirde bütün güzelliği alıp götürüyor maalesef. Onun da olmaması için çabalıyoruz." Diye konuştu.

112'YE İHBAR EDİN MÜDAHALE EDELİM

Sözlerine "Ama maalesef hiç beklemediğimiz bir yerde bir sitenin içinde karşılaşabiliyoruz." Diyerek devam eden Vali Elban: "Olmaması için tedbirleri sürekli gözden geçiyoruz. Böyle bir şey ne Allah'ın emri ne medeniyetin gereği, ne de insanlığın gereği. Hijyenin olmadığı bir yerde hayvana eziyet ederek kurban kesmek hiç kabul edilebilir bir şey değil. Kötü görüntü için derhal 112'yi arayın, müdahale edelim. Herkes erken kesilsin istiyor. Ben bile erken kesilmesini istemiyorum diyorum. Vaktinde kesim makuldür." diye konuştu.