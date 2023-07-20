Valilik sokak köpeği sorunu için uyardı

İstanbul Valiliği, özellikle sokak köpekleri konusunda vatandaşlardan art arda gelen şikayetlerle ilgili harekete geçti. Sokak hayvanlarının rehabilitasyonuna yönelik olarak valilik tarafından 4 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 39 kaymakamlık ve ilçe belediyesi ile ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gönderilen yazıda, 5199 nolu Hayvanları Koruma Kanunu'nun gereğince uygulanması talep edildi. Yazıda, "Sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon işlemleri yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları arasındadır. Bakımevi olmayan belediyelerin ivedilikle gerekli işlemleri başlatarak bakımevlerini aktif hale getirmeleri, bakımevi olan belediyelerin de Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında 23. ve 24. maddedeki eksiklikleri tamamlayarak bakımevlerindeki fiziksel şartların iyileştirilmesi ile kısırlaştırma çalışmalarını yoğunlaştırmaları hususunda, bilgilerini ve gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi. Yönetmelikte belediyelerin alacağı tedbirler; "sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınması" şeklinde sıralanıyor.