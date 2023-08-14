Tuzla’da tersanede patlama 1 ölü 1 yaralı

Tuzla'da bulunan bir tersanede saat 10.30 sıralarında patlama meydana geldi. Tersanede bulunan bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Patlamada yaralanan 1 kişi de yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



İstanbul Valiliği'nde yapılan açıklamada, "14.08.2023 Pazartesi günü saat 10.30 sularında Tuzla İlçemiz Tersaneler bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında bir geminin atık deposunda gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmiştir. Patlamada bir işçi hayatını kaybetmiş olup, bir işçi de hafif şekilde yaralanmıştır. Olaya itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etmiş, yaralı işçi tedavisi sağlık ekipleri tarafından ayakta yapılmıştır" denildi.

SON DAKİKA: Tuzla'da geminin atık deposunda patlama! 1 kişi hayatını kaybetti | Video