Valilikten can kurtaran ilkyardım eğitimi

EdirneValiliği temel ilk yardım bilincinin geliştirilmesi ve ilk yardım eğitimi almış kişilerin sayısının artırılması amacıyla çalışma başlattı. Valilik bünyesinde kurulan İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde görevli ekipler, 'doğru ve bilinçli yapılan ilk yardım hayat kurtarır' sloganıyla yola çıkarak, köy köy gezip vatandaşlara ilk yardım eğitimleri vermeye devam ediyor. Son dönemde boğaza cisim kaçması sonucu artan ölümlerin önüne geçmek adına ekipler, nefes borusuna kaçan yabancı cismin çıkartılması konusunda da vatandaşlara yapmaları gereken adımları uygulayarak anlatıyor. Vatandaşlar hem ilk yardım kurallarını hem de heimlich manevrasını öğreniyorlar. Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi ekipleri, Hasanağa köyünde kıraathanedeki eğitimde, ilk yardım gerektiren sağlık sorunlarına ilişkin köy sakinlerini bilgilendirdi.