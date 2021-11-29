Valilik’ten Harran’daki olay ile ilgili açıklama: Titizlikle soruşturulmaktadır

Şanlıurfa Valiliği, Harran ilçesinde yaşanan münferit bir olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valilik, ilçede eşi Alevi olan bir öğretmenin evinin işaretlendiği iddiasının ardından başlatılan soruşturmanın detaylarını paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "28 Kasım 2021 günü, bazı basın yayın organlarında çıkan "Ateş Yakıp Duvarını İşaretlediler" başlıklı haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur;

İLK ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

İlimiz Harran ilçesinde öğretmenlik yapan S.A., 27.10.2021 tarihinde Harran Emniyet Müdürlüğüne yaptığı başvuruda, evinin dış duvarına bir takım işaretler çizildiğini belirterek şikâyette bulunmuştur. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, olayın faili olduğu tespit edilen 11 yaşındaki bir çocuk, ailesi ile birlikte güvenlik güçlerince Emniyet Müdürlüğüne getirilmiş, yapılan görüşmeler neticesinde her hangi bir tehdit unsurunun bulunmadığı kanaatine varan S.A. şikâyetinden vazgeçmiştir.

'ÇOCUKLARIN SIKLA OYUN OYNADIĞI BİR YER'

Bu olaydan bir ay sonra 27.11.2021 günü akşam saatlerinde; evinin duvarına kırmızı sprey boyayla şekiller çizildiğini ve eşinin alevi olması sebebiyle bunun yapıldığını iddia ederek yeniden şikâyetçi olan S.A.'nın ikinci başvurusu üzerine aynı gün kapsamlı adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Öte yandan, şikâyete konu evin çevresinde yapılan incelemelerde; klima borusunda her hangi bir ateş veya yanık izine rastlanmadığı, söz konusu evin, çocukların sıklıkla oyun oynadığı merkezi bir yerde olduğu tespit edilmiştir.

'KONU TİTİZLİKLE SORUŞTURULMAKTA'

Tarih boyunca farklı kültür ve anlayışların barış ve kardeşlik içinde birlikte yaşadığı, engin bir hoşgörü ikliminin hâkim olduğu Şanlıurfa'da ve özelde Harran ilçemizde bugüne kadar bu türden rahatsızlık veren en küçük bir olay yaşanmamış olup, konu tüm yönleri ile titizlikle soruşturulmaktadır.