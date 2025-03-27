Haberler Yaşam Haberleri Valilikten o iddialara yanıt: “Halkımızın bu tür Provokatif haberlere ve paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz”
Giriş Tarihi: 27.3.2025 15:43 Son Güncelleme: 27.3.2025 16:16

Valilikten o iddialara yanıt: “Halkımızın bu tür Provokatif haberlere ve paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz”

Sosyal Medyada Şişli Belediyesi kayyımı okullarda bir öğün yemeği kaldırdı, veliler tepkili şeklindeki sosyal medyada çıkan haberler üzerine İstanbul Valiliği Günün yalanını yalanlamak için yapılan açıklama şeklinde olaya açıklık getirdi. Valilik Şişli belediyesi olarak hiçbir okulda yemek dağıtımının yapılmadığını sadece okul dışında ihtiyaç sahibi ailelere öğün desteğinin verildiği onunda kayyım gelmeden önce kesildiğini dağıtılması için yeniden talimatlandırıldığını kaydetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Valilikten o iddialara yanıt: Halkımızın bu tür Provokatif haberlere ve paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyım olarak atanmasından sonra Kent lokantalarının kapatıldığı ve okullarda öğrencilere yemek dağıtımının sona erdirildiği yönünde sosyal medyada yer alan haberlerin asılsız olduğunu belirten İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada Şişli Belediyesi'nce Milli Eğitim'e bağlı okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair haberler ve paylaşımlar yapılmaktadır.

Şişli Belediyesi olarak hiçbir okulumuzda yemek dağıtımı yapılmamıştır. Ancak okul dışında mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelere öğün desteği verilmektedir. Bu uygulama Belediye Başkanı Vekili Cevdet Ertürkmen görevlendirilmeden önce durdurulmuştur. Belediye Başkanı Vekili Cevdet ertürkmen'in göreve başlaması ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği yapılmasına başlanması talimatlandırılmıştır. Halkımızın bu tür Provokatif haberlere ve paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Valilikten o iddialara yanıt: “Halkımızın bu tür Provokatif haberlere ve paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz”
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