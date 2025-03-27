Valilikten o iddialara yanıt: “Halkımızın bu tür Provokatif haberlere ve paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz”

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın tutuklanmasının ardından Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in kayyım olarak atanmasından sonra Kent lokantalarının kapatıldığı ve okullarda öğrencilere yemek dağıtımının sona erdirildiği yönünde sosyal medyada yer alan haberlerin asılsız olduğunu belirten İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada Şişli Belediyesi'nce Milli Eğitim'e bağlı okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair haberler ve paylaşımlar yapılmaktadır.

Şişli Belediyesi olarak hiçbir okulumuzda yemek dağıtımı yapılmamıştır. Ancak okul dışında mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelere öğün desteği verilmektedir. Bu uygulama Belediye Başkanı Vekili Cevdet Ertürkmen görevlendirilmeden önce durdurulmuştur. Belediye Başkanı Vekili Cevdet ertürkmen'in göreve başlaması ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği yapılmasına başlanması talimatlandırılmıştır. Halkımızın bu tür Provokatif haberlere ve paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.