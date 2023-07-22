Trabzon'da ,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından durdurulan yolcu otobüste narkotik madde tespit köpeği hassas burun Atlas'ın da katılımıyla otobüsün bagaj kısmında yapılan arama yapıldı. Hassas burun "Atlas" valizlerden birine tepki vermesi üzerine ekipler harekete geçti.

İstanbul'dan Ö.A. tarafından otobüse verilen valizden 20 paket halinde 11 kilo 900 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli Ö.A'nın valizi, Trabzon'da S.G'ye gönderdiği belirtildi. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu Ö.A. ve S.G. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





Valizde saklı 12 kilogram skunk Atlas'tan kaçamadı | Video