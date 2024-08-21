Valize koydu: Tam 1,5 kilo esrar!

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Narkotik köpek timi destekli operasyon kapsamında Nizip ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir otobüsün bagaj kısmında arama yapıldı. Aramalar sırasında hassas burunlu narkotik köpeğin tepki verdiği valiz açıldı. K.M. isimli yolcuya ait olduğu tespit edilen valiz içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 550 gram kubar esrar ele geçirildi.