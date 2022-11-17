İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı NARKOKİM ekipleri, Meksika'dan İstanbul'a gelen aktarmalı olarak Kopenhag'a devam edecek bir yolcuya yönelik yaptıkları aramada, narkotik dedektör köpeklerinin de aşırı tepki vermesi üzerine yolcunun valizini x-ray taramasına tabi tuttu.

Şüpheli yoğunluk tespit edilen valiz tekrar banda konularak bagaj alım kısmına yönlendirildi. Eşzamanlı olarak şüpheli görülen kişinin bilgisi ise transit aktarma merkezinde hazır bekleyen ekiplere bildirildi.



Valizin demir çubuklarından uyuşturucu çıktı | Video

Şüpheli yolcunun bagaj alım kısmında Gümrük Muhafaza ekiplerince, valizi alırken yakalandı. Şahsın üst ve eşya araması sonucunda valizlerinin çekçek demirlerinin içine gizlenmiş şekilde toplam 980 gram kokain ele geçirildi.