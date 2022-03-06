Van-Bahçesaray yoluna çığ düştü: İş makineleri kardan dolayı kayboldu

Bölgede devam eden olumsuz hava koşullarıyla yüksek kesimlerden düşen çığ nedeniyle Karebet geçidi bölgesinde karayolu ulaşıma kapandı.

40 gün kapalı olan kalan Van-Bahçesaray karayolu, geçen hafta ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açılmıştı. Dün gece düşen çığ nedeniyle yeniden kapanan Van-Bahçesaray yolu ile ilgili Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ve Van Büyük şehir ekiplerinin başlattığı çalışma devam ediyor.

Çığın geldiği bölgede kar kalınlığı ise 10 metreyi bularak ekiplerin çalışmalarını olumsuz etkiliyor.