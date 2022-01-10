Van, Bitlis ve Muş’ta 622 köy yolu kapandı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 158 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

MUŞ

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün geceden bu yana kent genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kar nedeniyle 261 köy yolunun kapandığını belirten Yentür, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kapanan köy yollarımızı en kısa sürede açacağız. Ekiplerimiz dün akşamdan beri sahada karla mücadele çalışması yürütüyor." dedi.

Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte, vatandaşlar araçlarının üzerinde ve evlerinin çevresinde biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri de cadde, sokak ve kaldırımlarda kar küreme çalışması başlattı.

BİTLİS

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, etkili olan kar nedeniyle il genelinde 203 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kardan kapanan köy yollarının en kısa sürede açılması için çalışmaların başlatıldığını aktardı.

Bitlis Belediyesi ve karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması yürüttü.

Kardan dolayı vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Ahlat ilçesinde de sabah başlayan yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 20, yüksek kesimlerde 50 santimetreyi bulduğu ilçede, bazı araçlar kara gömüldü.

HAKKARİ

Kentte gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaza bürünen kentte esnaf ve vatandaşlar, ev ile iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

İl Özel İdaresi, karayolları ve belediye ekipleri de yol ve caddelerde kar küreme çalışması yürüttü.