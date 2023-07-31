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Giriş Tarihi: 31.7.2023 09:17 Son Güncelleme: 31.7.2023 09:17

Van Gogh Müzesi Nerede? Van Gogh Müzesi Hangi Ülkede ve Şehirde?

Ünlü ressam Van Gogh’un resimlerine ev sahipliği yapan Van Gogh Müzesi, geniş koleksiyonuyla birçok sanatseverin ilgisini çekiyor. Sanatçının yaşamına ve sanatına ışık tutan müze, Van Gogh hakkında bilgi edinilecek en doğru adres. Van Gogh Müzesi nerede, hangi ülkede ve şehirde soruları, ziyaret etmek isteyenlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Van Gogh Müzesi’ne nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar gibi sorular da konu bağlamında araştırılıyor.

Van Gogh Müzesi Nerede? Van Gogh Müzesi Hangi Ülkede ve Şehirde?

Van Gogh Müzesi nerede diye düşünenler, yalnızca turistler değil. Ünlü ressamın eserlerinin bulunduğu bu müzeye turistler kadar yerli halk da ilgi gösteriyor. 1973 yılından bu yana, milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan müze, "ulusal müze" olma özelliğini de taşıyor. Van Gogh Müzesi, aynı zamanda ünlü ressamın eserlerini ağırlayan dünyadaki en büyük müze. İşte, Van Gogh Müzesi hangi ülkede ve şehirde, Van Gogh Müzesi'ne nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar sorularının yanıtları!

Van Gogh Müzesi Nerede?

Vincent van Gogh'un eserlerinin yer aldığı ve ziyaretçilerin sanatçının sanatsal yaşamına dair geniş bilgi edindiği müze, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde bulunuyor. Van Gogh Müzesi, Amsterdam'da en çok ilgi çeken müzeler arasında yer alıyor. Vincent van Gogh'un yaşamına ve sanatına dair geniş bir koleksiyona ev sahipliği yapan müze, Amsterdam'a gidenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

Van Gogh Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Amsterdam'da bulunan Van Gogh Müzesi'ne ulaşmak için oldukça fazla seçenek mevcut. Tramvayla gitmek isteyenler, 2-3-5-12 numaralı tramvayları kullanarak Museumplein ya da Van Baerlestraat duraklarında inebilir ve müzeye ulaşabilir.

Otobüsle gitmeyi tercih edecekler ise 347 veya 357 numaralı otobüsleri kullanarak Rijkmuseum veya Museumplein duraklarında indiklerinde müzeye ulaşabilmektedir.

Van Gogh Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Van Gogh Müzesi'ne giriş ücreti, yetişkinler için 20€ iken 18 yaş altına ise ücretsiz. Uluslararası öğrenci kartına sahip olanlar ise 10€ karşılığında müzeyi ziyaret edebiliyor. Bu ücretin, 2024 yılından itibaren yetişkinlerde 22€, öğrencilerde 11€ olarak güncelleneceği biliniyor. Öğrenci indiriminden faydalanmak isteyenler, yalnızca pazartesi ve cuma aralığındaki bir günde ziyarette bulunabiliyor. Biletler, yalnızca online olarak giriş saati belirlenerek edinilebiliyor.

Van Gogh Müzesi Ne Zaman Ziyaret Edilebilir?

Van Gogh Müzesi'ni ziyaret etmek isteyenler, 5 Kasım 2023'e kadar 09.00-18.00 arasında haftanın her günü ziyarette bulunabilir. 11 Eylül 2023 tarihinde ise müze, çalışma nedeniyle kapalı olacaktır.

6 Kasım 2023 -15 Aralık 2023 tarih aralığında müzeyi ziyaret etmek isteyenler, hafta içi her gün 09.00-17.00 arasında, hafta sonu ise 10.00-18.00 saatleri arasında müzeyi ziyaret edebilir.

16 Aralık 2023 – 31 Aralık 2023 tarih aralığında ziyaret edecekler ise 09.00-18.00 saat aralığında müzeyi ziyaret edebilir. Bu tarih aralığına yalnızca 24-25-26 Aralık ve 31 Aralık için geçerli değildir. Belirtilen tarihlerde müze, 09.00-17.00 arasında açık bulunacaktır.

Yoğun talep nedeniyle, 14 Temmuz 2023 - 11 Ağustos 2023 - 1 Eylül 2023 tarihlerinde müze, 19.00-22.00 saatlerinde de ziyaretçiye açık olacaktır. Ziyaretçiler sergiyi inceleyebilirken, kalıcı koleksiyon kapalı olacaktır.

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Van Gogh Müzesi Nerede? Van Gogh Müzesi Hangi Ülkede ve Şehirde?
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