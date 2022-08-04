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Giriş Tarihi: 5.8.2022

Van Gölü gelecek nesillere daha temiz bırakılacak

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Van Gölü gelecek nesillere daha temiz bırakılacak
VAN Gölü ve çevresinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillenmesi, havzanın daha iyi korunmasına katkı sunacak. Kapladığı 3 bin 713 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük gölü olan, yöre halkının "deniz" olarak nitelendirdiği Van Gölü'nde yaşanan kirliliğin önlenmesi ve gelecek nesillere daha temiz bırakılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Göle kıyısı olan tüm yerleşim yerlerinde arıtma tesislerinin yüzde yüz kapasiteyle çalışması sağlanacak, kirliliğe neden olan faktörler ortadan kaldırılacak. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de tescil kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yegâne değerimizin gelecek kuşaklara daha temiz ulaştırılması için atılan bu adım, sadece bir başlangıç" ifadesini kullanmıştı.

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Van Gölü gelecek nesillere daha temiz bırakılacak
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