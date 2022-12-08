Van Gölü’ndeki su çekilmesi sürüyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, Astronot Kate Rubins tarafından çekilen Van Gölü fotoğrafının birinci çıkması ile Van Gölü, tüm zamanların en güzeli ve en ses getireni olmayı başarmıştı. Van Gölü'nde şimdilerde ise yağışın azalması ve buharlaşmanın katlanarak artması ile su hızla çekildi.

Gölün Tatvan sahil kıyısının yaklaşık 3 kilometrelik kesiminde çekilme yaşandı. Çekilme ile daha önce göle atılarak kirliliğe sebep olan araba lastiği, plastik maddeler ve cam şişeler gün yüzüne çıktı. Havadan çekilen görüntüler de durumu gözler önüne serdi.