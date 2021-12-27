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Giriş Tarihi: 27.12.2021 10:37

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kardan kapanan 1306 yerleşim biriminin yolu açıldı

AA
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta kardan kapanan 1306 yerleşim biriminin yolu açıldı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 1306 yerleşim biriminin yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 3 yerleşim yerinin yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.

Geçen haftadan bu yana yürütülen çalışmalar sonucu 630 yolu açan karla mücadele ekipleri, kalan yollar için de çalışmalarını sürdürüyor.

HAKKARİ
Hakkari il merkezi ve ilçelerinde geçen hafta kar nedeniyle kapanan 248 yerleşim birimini yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu açıldı.

Yollarda buz tutan noktalarda tuzlama çalışması yapan ekipler, ulaşımın daha rahat sağlanması için yol genişletme çalışması da yürütüyor.

Bu arada, soğuk hava ve sis de hayatı olumsuz etkiliyor.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu ve akarsuların yüzeylerinin kısmen buz tuttuğu kentte, sürücüler görüş mesafenin düşmesinden dolayı ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışının ardından soğuk havanın etkili olduğu Şemdinli ilçesinde de elektrik direkleri ve nakil hatları karla kaplandı.

Ortaklar köyü yakınında 1450 rakımlı bölgede enerji nakil hatları buz tuttu.

BİTLİS VE MUŞ
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipi nedeniyle kapanan 243 köy yolunun açıldığını belirtti.

Kapalı 5 köy yolunda çalışmaların devam ettiğini aktaran Kurtkan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekiplerin belirlenen noktalarda bekletildiğini bildirdi.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür de kar nedeniyle kapanan 185 köy yolunu ulaşıma açtıklarını kaydetti.

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Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta kardan kapanan 1306 yerleşim biriminin yolu açıldı
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