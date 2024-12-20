Van kedileri 2024 yılında 150 yavru doğurdu

2024 yılı projelerini tamamladıklarını ifade eden YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Doktor Abdullah Kaya, her yıl bir önceki yıla göre doğum sayısını arttırarak geçmeyi planladıklarını söyledi.

Kaya, "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van kedisi Araştırma Merkezi senkronize doğum yaptırılan bir merkez yılda 3 grup şeklinde doğum yaptırılıyor. Araştırma merkezimizde 2024 yılı ile ilgili bir programımız vardı. Bu programda 3 grup şeklinde çiftleştirme yapacaktık. 2024'ün son ayına geldiğimizde bu projenin tümüne uyguladık. Dolayısıyla her sene bir önceki seneyi geçme hedefimiz var, onunla uğraşıyoruz. İşin doğrusu çok daha fazlasını düşünüyoruz. Biraz daha temkinli ilerlememiz gerekiyor. Ayağımızı yere sağlam basmamız gerekiyor. O nedenle 2024'ün planlama şeklinde bittiğini söyleyebilirim" dedi.

Kedileri gençleştirdiklerini ve güzelleştirdiklerini söyleyen Kaya" Bu sene 150 yavru elde ettik. Bunların çoğunluğunu kendi merkezimize aldık. Ciddi bir şekilde gençleştirme yaptık. Fazla olanları sahiplendirdik. Sahiplendirme ücretli oluyor belli bir ücret karşılığında. Bu sene de işte ekonomik olarak sıkıntılar da vardı. O nedenle sahiplendirme biraz daha zorlu oldu ama bizim için daha iyi oldu. Biz bu sene kendi bünyemizdeki hayvanları gençleştirmek için bir imkan bulduk. Bu nedenle bu seneki yavruların çoğunluğu merkezine bıkrakmak suretiyle değerlendirme yoluna gittik" ifadesini kullandı.