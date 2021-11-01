Van polisi görev başında

Van İl Emniyet tarafından, Van genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 44 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 26 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 1 cep telefonu, 4 bin 200 TL nakit para, 2 bin TL değerinde gıda malzemesi, 73 bin TL değerinde 32 hurda elektrik direği, 50 bin TL değerinde 200 metre elektrik kablosu, 5 bin TL değerinde ev eşyası ve 105 kilogram bakır kablo ele geçirildi.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

6136 sayılı kanuna muhalefet olaylarında ise 2 tabanca, 14 dolu fişek, 2 bıçak ve 2 muşta ele geçirildi.

Motosikletli Yunus Timleri tarafından, 4 aranan kişi yakalandı. Yapilan üst aramasında 1 ruhsatsız silah, 8 dolu fişek, 1 motosiklet, 2,12 gram esrar, 5,51 gram eroin, 2,93 gram afyon sakızı ve 0,85 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında işlemler yapıldı.

SABAH / VAN