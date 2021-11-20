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Giriş Tarihi: 20.11.2021 10:23 Son Güncelleme: 20.11.2021 11:01

Van-Trabzon uçuşları başlıyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Van-Trabzon uçuşları başlıyor

Türk Hava Yolları’nın başarılı markası AnadoluJet, önümüzdeki yıldan itibaren Van-Trabzon uçuşlarına başlıyor.

Türk Hava Yolları'nın başarılı markası AnadoluJet'in 4 Ocak 2022 tarihinden itibaren Van ile Trabzon arasında karşılıklı gerçekleştireceği uçuşlar salı ve perşembe olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştirilecek.

AÇILIŞA ÖZEL FİYATLAR

Açılışa özel olarak tek yön olarak 99 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan seferler Van Ferit Melen Havalimanı'ndan saat 09.55'te, Trabzon Havalimanı'ndan ise saat 11.45'te düzenlenecek. AnadoluJet yolcuları, 31 Aralık 2021 tarihine kadar satın alacakları biletlerde 31 Mayıs 2022 tarihine kadar değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

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Van-Trabzon uçuşları başlıyor
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