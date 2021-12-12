Van Türkiye’ye örnek oldu

/ SabahCovid-19'la mücadelede ön plana çıkan Van yaklaşık üç aydır vaka sayısıda en iyi 3 ilden biri oldu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez konu ile ilgili SABAH'a açıklamalarda bulundu. Bilmez "Pozitif vaka olarak hastanede kalan sayımız 30'un altında. Uzun süredir böyle gidiyor. Yoğun bakımda 5-10 vakamız var. Entübe hasta sayımız ise 1-2 civarı" müjdelerini verdi.

EVDE MUAYENE İLE SIFIR TEMAS

Hastalıkla mücadelenin perde arkasını anlatan Mehmet Emin Bilmez belediye ve bakanlığın işbirliğinin önemine de değindi. Bilmez "Pandemi ile ilgili çağrı merkezi oluşturuldu. Filyasyon çalışmaları sonucunda belirlenen temaslıların telefonla birebir takibi yapıldı. Evde takibi yapılan pozitif vakalar sık sık ziyaret edildi. Başka insanlarla teması kesilmeye çalışıldı. 80'in üzerinde filyasyon ekibi oluşturduk. Büyükşehir Belediyemiz araç desteğinde bulundu. Hastalar hastanede değil, evde muayene edildi, şikayetleri dinlendi. Sadece hastaneye sevki gerekenler özel ambulansla hastaneye sevk edildi. Özel araçlar ve toplu taşıma araçlarıyla hastaneye gidilmesi önlendi" ifadelerini kullandı.

TOPLUMUN HER KESİMİNDEN DESTEK

Tüm kurumların ve kişilerin bu mücadeledeki başarıya ortak olduğunu aktaran Mehmet Emin Bilmez "İlk andan itibaren vatandaşlarımızın taziye, toplu ortamlarda gerekli hıfzıssıhha kurallarına uyması konusunda sıkı tedbirler alındı. Muhtarlar bu süreçte bize ciddi destek verdi. Van halkı genel anlamda kurallara uydu. Güvenlik güçlerimiz, emniyet, jandarmamız filyasyon ekiplerinde görev aldı. İmam ve öğretmenlerimiz gönüllü çalışma yürüttü. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımız, aile hekimlerimiz hepsi bu anlamda ciddi gayret içinde oldular. Bunun da olumlu sonuçlarını aldık. Olumlu sonuçlar aldıkça sağlık çalışanlarımız daha da motive oldu" dedi.

GENÇLER AŞI OLMUYOR

Vaka sayıları bakımından yüz güldüren ilde aşılama oranı istenen seviyeye henüz ulaşmadı. Konu ile ilgili bilgi veren Bilmez "65 yaş üstü vatandaşlarımızın hemen hemen tamamını aşıladık. 65 yaş üstü vakamız yok gibi. Ama genç nüfusumuz çok fazla. Nüfusumuzun yüzde 64'ü 30 yaşın altında. Genç nüfusumuzda aşılamamız bundan dolayı düşük. Ekiplerimiz sürekli sahada. Talep olması halinde evlere, köylere gidip aşı yapıyorlar. İnşallah kısa zamanda 2. Dozda da mavi kategoriye geçeceğiz" şeklinde konuştu.

KAPIKÖY'DE 72 SAAT KURALI

Van İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu ise İranlıların Türkiye'ye giriş noktası olan Kapıköy Sınır Kapısı'nda da Covid ile ilgili önlemler alındığını belirtti. Mahmut Sünnetçioğlu "Son bir aydır geçişlerde artış var. Burada 72 saat içinde yapılmış PCR testi sonucu istiyoruz. Eğer sonuç negatif ise geçiş sağlanıyor, test yoksa veya pozitifse geçiş yapılamıyor" dedi.