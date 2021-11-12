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Giriş Tarihi: 12.11.2021 22:46

Van valisi trafik denetimine katıldı

SABAH
Van valisi trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde aynı anda gerçekleştirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, Van’da Vali Mehmet Emin Bilmez’in katılımıyla trafik denetimi yapıldı.

Emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına ve trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, trafik denetimi Van-Erciş karayolundaki polis uygulama noktasında gerçekleştirildi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdür Vekili Levent Aktay kontrol noktasında durdurulan araçlardaki sürücülere ve yolculara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Araçta bulunan çocuklara kırmızı düdük veren Vali Mehmet Emin Bilmez, "Trafik kurallarına uymak ve emniyet kemeri takmak hayat kurtarır. İçişleri Bakanlığımız tarafından farkındalık yaratmak için başlatılan kampanya çok önemli" dedi.

Trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekiplerine kolaylıklar dileyen Vali Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri fotoğraf çektirerek etkinliği tamamladı.

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Van valisi trafik denetimine katıldı
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