Van ve Amasya’da korkutan depremler

Van ve Amasya'da yaşanan depremler kısa süreli paniğe neden oldu. Van'ın Tuşba ilçesi dün saat 11.39'da 3.6 büyüklüğünde depremle sallandı. 10.69 kilometre derinlikteki sarsıntı, kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. Bu depremden 19 dakika sonra, saat 11.58'de ise yine Tuşba'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Amasya'nın Taşova ilçesi Destek beldesinde de saat 17.43'te 4.6 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Korkuya neden olan deprem Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, "Depremde herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.