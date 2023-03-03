Haberler Yaşam Haberleri Van ve Bitlis merkezli 5 ilde operasyon! 74 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 3.3.2023 11:20

Van ve Bitlis merkezli 5 ilde operasyon! 74 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

DHA
Van ve Bitlis merkezli 5 ilde operasyon! 74 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Van ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren kaçak göçmenlerle irtibat kurarak, kente sevkini sağlayan organizatörlere yönelik çalışma yaptı.



Organizatörlerin daha önce belirlenen noktalardan düzensiz göçmenleri alıp, kontrol noktaları bulunmayan güzergahlardan kentlere getirdikleri tespit edildi.



Ekipler, şüphelilere yönelik Van ve Bitlis merkezli İstanbul, Antalya ve Hakkari'de 118 kişiye yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. 93 ekip ve 313 personelin katılımıyla helikopter destekli, özel harekat polislerinin katıldığı operasyonlarda 56'sı Van'da ve 18'i diğer illerde olmak üzere 74 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

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Van ve Bitlis merkezli 5 ilde operasyon! 74 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı
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