Van ve Hakkâri festivallerle coştu

ESKİDENterör ile anılan Van ve Hakkâri dağları kar ve kayak festivalleri ile geçen hafta sonu renkli görüntülere sahne oldu. Van Abalı Kayak Merkezi ve Hakkâri Merga Bütan Kayak Merkezi kar ve kayak festivaline binlerce kişi akın etti. Kayak, kar voleybolu, kar raftingi, yamaç paraşütü ve konserler gibi etkinlikler düzenlendi. Van Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez "Bu serhat dağlarına halaylar, çiçekler yakışır. El ele vereceğiz, acılarımızı paylaşarak azaltacağız, güzelliklerimizi de paylaşarak çoğaltacağız. Buradan Van'a, Türkiye'ye ve dünyaya sevgi yaymaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin en uzun sezonuna sahip kayak merkezlerinden olan 2 bin 800 rakımlı Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi'ndeki festivale şehir dışından gelen Kübra Başaran ise "Burada olmaktan çok mutluyum. Türlü türlü eğlenceler var. Çok kalabalık, insanlar mutlu" diye konuştu.