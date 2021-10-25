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Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:40 Son Güncelleme: 25.10.2021 11:45

Van'da 20 organizatör gözaltına alındı...

Van’da 20 organizatör gözaltına alındı...

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan şahısların deşifresine yönelik gerçekleştirilen 8 ayrı operasyonda 20 organizatör gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü tutuklanırken, gözaltına alınan organizatörlere 272 bin TL para cezası uygulandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18–24 Ekim 2021 tarihleri arasında 8 planlı ve ani operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda biri yabancı uyruklu 20 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı. 4 organizatör şahıs tutuklanırken, suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 272 bin 264 TL idari para cezası uygulandı.

SABAH / VAN

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Van'da 20 organizatör gözaltına alındı...
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