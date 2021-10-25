Van’da 20 organizatör gözaltına alındı...

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor. Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18–24 Ekim 2021 tarihleri arasında 8 planlı ve ani operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda biri yabancı uyruklu 20 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı. 4 organizatör şahıs tutuklanırken, suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 272 bin 264 TL idari para cezası uygulandı.

SABAH / VAN