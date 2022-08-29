Van’da 264 litre yağ çalan hırsızlar yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 22-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 25 yıl hapis cezası bulunan 16 şahıs yakalanmış, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 16 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı, 86 adet farklı hacimlerdeki bidonlarda 264 litre yağ, 1 adet televizyon, 1 adet delici-kırıcı ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 15 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca 14 adet kurusıkı fişeği, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 1 aranan şahıs yakalanmıştır" denildi.