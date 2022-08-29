Haberler Yaşam Haberleri Van'da 264 litre yağ çalan hırsızlar yakalandı
Giriş Tarihi: 29.8.2022 10:27 Son Güncelleme: 29.8.2022 11:07

Van'da 264 litre yağ çalan hırsızlar yakalandı

Van’da 264 litre yağ çalan hırsızlar dahil değişik suçlardan 13 kişi tutuklandı.

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Van’da 264 litre yağ çalan hırsızlar yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 22-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 25 yıl hapis cezası bulunan 16 şahıs yakalanmış, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 16 adet bilgisayar, 2 adet yazıcı, 86 adet farklı hacimlerdeki bidonlarda 264 litre yağ, 1 adet televizyon, 1 adet delici-kırıcı ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 15 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca 14 adet kurusıkı fişeği, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 1 aranan şahıs yakalanmıştır" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef kim elendi, kim gitti? 28 Ağustos 2022 Pazar Masterchef Türkiye'ye veda eden isim...
Son dakika | İBB'de kadın güvenlik görevlilerine taciz skandalı! Skandala örtbas
Promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye ulaştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar
Son dakika: Akaryakıtta 'sahte' oyunu deşifre edildi! Bin 100 bayinin 300'ü mühürlendi
Şarkıcı Gülşen’in İmam Hatipliler ile ilgili söylediklerinin etkisi sürüyor! Gülşen neden tutuklandı, yeni gelişme var mı?
YKS ek tercihler başladı mı? ÖSYM ile Üniversite ek yerleştirme/YKS ek tercih kılavuzu 2022 ne zaman yayınlanır?
Halk TV’nin patronuna ait kaçak villa inşaatı yıkılıyor
Yunanistan'dan tehlikeli oyun! Türk uçaklarına S-300 radar kilidi tahrikinde son dakika gelişmesi
Gülşen neden tutuklandı, son durum ne? Şarkıcı Gülşen İmam Hatipliler için ne dedi ve ifadesinde neler söyledi?
29 Ağustos resmi tatil mi? Bugün 29 Ağustos 2022 Pazartesi yarım gün mü, tatil mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da 264 litre yağ çalan hırsızlar yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA