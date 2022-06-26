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Giriş Tarihi: 26.6.2022 01:19

Van'da 3 ayrı yere yıldırım düştü: 3 yaralı, 63 koyun telef oldu

İHA
Van’da 3 ayrı yere yıldırım düştü: 3 yaralı, 63 koyun telef oldu

Van merkez, Çaldıran ve Gürpınar ilçelerine yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı, 63 küçükbaş hayvan telef oldu.

Van'da akşam saatlerinde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle otogar kavşağına bir vatandaşın üzerine yıldırım düştü. Yaralanan vatandaş, bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan aynı saatlerde Çaldıran ve Gürpınar ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Ayrıca, Van'ın Gürpınar ilçesinde yıldırım çarpması sonucunda çoban yararlanırken, 63 küçükbaş hayvan telef oldu.

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Van'da 3 ayrı yere yıldırım düştü: 3 yaralı, 63 koyun telef oldu
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