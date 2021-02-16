Van’da 32 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Van merkez ve ilçelerinde 12 Kasım 2020 tarihinden bu yana 3 aylık süreyle yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde meydana gelen "800 bin TL değerindeki oto hırsızlıkları, iş yerinden 400 bin TL değerindeki mobilya Hırsızlığı ve evlerde yapılan çeşitli Hırsızlık" olaylarıylarının aydınlatılması için Van polisi harekete geçti.

Olayların aydınlatılması için Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince özel bir ekip kuruldu.

Oluşturulan özel ekip tarafından "Hırsızlık" olaylarının şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; 19 şüpheli çalınan malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu zanlıların yakalanma anı ve hırsızlık anlatı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çalınan 8 ayrı oto ve mobilyaları bulan polisler malları sahiplerine teslim etti.

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu 32 nitelikli hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Göz altına alınan 19 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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