Haberler Yaşam Haberleri Van'da 32 hırsızlık olayı aydınlatıldı
Giriş Tarihi: 16.2.2021 10:15 Son Güncelleme: 15.11.2021 10:41

Van'da 32 hırsızlık olayı aydınlatıldı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van’da 32 hırsızlık olayı aydınlatıldı

Van'da son 3 ayda meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için Van Emniyet Müdürlüğü kurduğu özel ekiple, zanlıları suç üstü yakalandı. Hırsızlık olaylarına karışan 19 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 aylık süreçte bir milyon 200 bin TL değerinde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Çalışmalar sonucunda 32 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Van merkez ve ilçelerinde 12 Kasım 2020 tarihinden bu yana 3 aylık süreyle yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde meydana gelen "800 bin TL değerindeki oto hırsızlıkları, iş yerinden 400 bin TL değerindeki mobilya Hırsızlığı ve evlerde yapılan çeşitli Hırsızlık" olaylarıylarının aydınlatılması için Van polisi harekete geçti.

Olayların aydınlatılması için Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince özel bir ekip kuruldu.

Oluşturulan özel ekip tarafından "Hırsızlık" olaylarının şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; 19 şüpheli çalınan malzemelerle birlikte suçüstü yakalandı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu zanlıların yakalanma anı ve hırsızlık anlatı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çalınan 8 ayrı oto ve mobilyaları bulan polisler malları sahiplerine teslim etti.

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu 32 nitelikli hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Göz altına alınan 19 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van'da kamyonette çalıntı ev eşyalarına 3 tutuklama

ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da 32 hırsızlık olayı aydınlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA