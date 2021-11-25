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Giriş Tarihi: 25.11.2021 22:59

Van'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

AA
Van’da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde 4 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan "Elimde çok kaliteli Afgan çoban var, lazım olan iletişime geçsin." şeklindeki paylaşım üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile Siber Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince ilçede tespit edilen adrese operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 4 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Söz konusu paylaşımı yapan şüpheli ile 3 zanlının göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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Van'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
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