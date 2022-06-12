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Giriş Tarihi: 13.6.2022

Van’da 5 büyüklüğünde deprem

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Van’da 5 büyüklüğünde deprem
VAN'IN Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre dün saat 21.35'te kaydedilen sarsıntı, 18.36 kilometre derinlikte gerçekleşti. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar bir süre evlerine girmedi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "Olumsuz bir durum görünmüyor" dedi. Balcı'dan gelişmeler hakkında bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, birkaç binada tespit edilen çatlağın dışında hiçbir problem olmadığını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter paylaşımında "Depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı gelmemiştir" ifadesini kullandı.

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Van’da 5 büyüklüğünde deprem
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