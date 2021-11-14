Haberler Yaşam Haberleri Van'da 83 kilogram eroin ele geçirildi
Giriş Tarihi: 14.11.2021 15:04 Son Güncelleme: 14.11.2021 16:12

Van'da 83 kilogram eroin ele geçirildi

Van’da 83 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arazide 4 çuval içinde 83 kilo 737 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Van'ın Başkale İlçesinde 4 çuval içerisinde 162 paket halinde 83 kilo 737 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 kişi hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan işlem yapıldı.

SABAH / VAN

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
Emekli memur zammı için milyonların geri sayımı başladı! Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar
SON DAKİKA! Norveç'e duvar oldu, A Milli Takım'ın 2. olmasını sağladı! Letonya kalecisi Roberts Ozols, İslambek Kuat'ı hatırlattı...
SON DAKİKA: 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
İstanbul Bağcılar'da patlama! Dehşet veren görüntüler...
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?
İşçi ve işveren ne istiyor? Milyonların gözü asgari ücret zam oranına çevrildi!
Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da 83 kilogram eroin ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA