Van’da 83 kilogram eroin ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Van'ın Başkale İlçesinde 4 çuval içerisinde 162 paket halinde 83 kilo 737 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 kişi hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan işlem yapıldı.

SABAH / VAN