Van’da bin 533 kaçak geçiş durduruldu

Düzensiz göç ve kaçak girişlerle ilgili Türkiye'nin doğu sınırında 7 gün 24 saat esaslı engelleme çalışmaları yapılıyor. Hem Jandarma hem de Emniyet tarafından yürütülen faaliyetlerde ülkeye kaçak girişler engelleniyor.

Havaların ısınması ile artan göç dalgalarına Jandarma Komutanlığı izin vermedi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 07-13 Mart 2022 tarihleri arasında 37 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilerek, gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda; bin 530 Afganistan, 2 Türkmenistan, 1 İran uyruklu olmak üzere toplam bin 533 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanılan 9 araca el konuldu. Göçmen kaçakçılığı olayı ile Cumhuriyet Savcılığı, 24 organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı.