Van’da bir ayda bir tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-31 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vuruldu. Çalışmalar kapsamında 852 kilo 26 gram eroin, 38 kilo 75 gram metamfetamin, 253 gram afyon sakızı, 84 gram esrar, 12 gram sentetik kannabinoid, 32 adet ecstasy, 34 adet sentetik ecza, 130 kilo 400 gram asetik anhidrit ele geçirildi.

Bir aylık operasyonlarda 188 kişi hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yasal işlem yapıldı.

SABAH / VAN