Van’da bir haftada yarım ton uyuşturucu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8–14 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda, 557 kilo 350 gram eroin, 919 gram esrar, 1 kilo 900 gram afyon sakızı, 3 kilo 125 gram metamfetamin ve 1 ecstasy ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 37 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma" suçlarından yasal işlem yapıldı.