Van’da çok sayıda silah ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca 12 Ekim tarihinde Kom Şube Müdürlüğü ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muradiye merkez ve Görecek Mahallesinde operasyon düzenlendi.

Müşterek olarak yapılan operasyonda, 1 kaleşnikof marka piyade tüfeği, 2 kaleşnikov şarjörü, 29 7.62 kaleşnikov fişeği, 1 star marka 9 mm fişek, 52 9 mm fişek, 3 tabanca şarjörü, 1 aral marka kurusıkı tabanca, 1 kurusıkı tabanca şarjörü ve 514 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili Z.Ş ve R.Ş isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.