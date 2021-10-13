Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Van'da çok sayıda silah ele geçirildi
Giriş Tarihi: 13.10.2021 16:43 Son Güncelleme: 13.10.2021 16:45

Van'da çok sayıda silah ele geçirildi

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Van’da çok sayıda silah ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca Muradiye İlçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ile kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca 12 Ekim tarihinde Kom Şube Müdürlüğü ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muradiye merkez ve Görecek Mahallesinde operasyon düzenlendi.

Müşterek olarak yapılan operasyonda, 1 kaleşnikof marka piyade tüfeği, 2 kaleşnikov şarjörü, 29 7.62 kaleşnikov fişeği, 1 star marka 9 mm fişek, 52 9 mm fişek, 3 tabanca şarjörü, 1 aral marka kurusıkı tabanca, 1 kurusıkı tabanca şarjörü ve 514 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili Z.Ş ve R.Ş isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da çok sayıda silah ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA