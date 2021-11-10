Van’da çok sayıda silah ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca 9 Kasım tarihinde Erciş İlçesi Taşlıçay Mahallesinde bulunan bazı evlerde silah bulundurulduğu ihbarı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, Ş.K'nın evinde 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 95 tabanca mermisi ele geçirildi.
A.K isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 34 tabanca mermisi ele geçirildi.
B.K isimli şahsın evinde de 1 faturasız ve belgesiz kurusıkı tabanca ile 1 ruhsat süresi geçmiş av tüfeği tespit edildi. Ele geçirilen malzemeler kriminal incelemeye gönderilmek üzere el konuldu.
Olayla ilgili Cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.