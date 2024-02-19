Van’da değişik suçlardan 20 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 9 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca 69 adet fişek, 5 adet bıçak ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; hurda malzeme, ziynet eşyası (4 adet bilezik, 1 adet tam altın, 4 adet çeyrek altın) ele geçirilmiştir. Hırsızlık olaylarında 16 şahıs yakalanmış olup 7 şahıs tutuklanmıştır. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından müebbet hapis cezası bulunan 1 şahıs, 38 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 85 şahıs olmak üzere toplam 86 şahıs yakalanmış, 20 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.