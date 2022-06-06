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Giriş Tarihi: 6.6.2022 12:49

Van’da düzenlenen terör operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı

İHA
Van’da düzenlenen terör operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 30 Mayıs - 5 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 22 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2 şahıs ve DEAŞ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 25 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

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Van’da düzenlenen terör operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı
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