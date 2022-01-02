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Giriş Tarihi: 2.1.2022 17:07

Van'da evde yangın: 1 yaralı

DHA
Van’da evde yangın: 1 yaralı

Van Saray'da tek katlı evde yangın çıktı. 1 kişi yaralandı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile kontrol altına alındı...

Yangın, Saray ilçesine bağlı Kurucan Mahallesi'ndeki Halim Altıngür'e ait tek katlı evde yaşandı. Öğle saatlerinde evin mutfağında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Çıkan yangında alevler evi sararken, 1 kişi hafif yaralandı. Alevleri görenler durumu, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi Saray Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, evdeki eşyalar küle döndü. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Van'da evde yangın: 1 yaralı
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