Van’da farklı suçlardan aranan 35 kişi tutuklandı

Van'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde farklı suçlardan aranan 109 kişi yakalandı. 35 kişi ise tutuklanarak cezaevine evine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada "İlimiz genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 28.07.2024 – 04.08.2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 3 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 132 adet fişek,1 adet tüfek ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarında ele geçen malzemeler; 1 adet otomobil, 90.000 TL para, ziynet eşyası ve muhtelif malzemelerle geçirilmiştir. Diğer Suçlardan ele geçen malzemeler, 2 adet sahte pasaport ele geçirilmiştir. Aranan şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 109 şahıs yakalanmış, 113 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" ifadesine yer verildi.