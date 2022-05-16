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Giriş Tarihi: 16.5.2022 09:46

Van'da FETÖ, DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerine operasyon: 37 gözaltı

Van’da FETÖ, DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerine operasyon: 37 gözaltı

Van'da FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle mücadele aralıksız sürüyor. Van'da FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

37 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, "9-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 3, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 29 şahıs, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları bünyesinde ise 5 şahıs olmak üzere toplam 37 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

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Van'da FETÖ, DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerine operasyon: 37 gözaltı
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