Haberler Yaşam Haberleri Van'da FETÖ ve PKK/KCK operasyonları: Çok sayıda gözaltı var
Giriş Tarihi: 5.12.2022 10:08

Van'da FETÖ ve PKK/KCK operasyonları: Çok sayıda gözaltı var

Van'da terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alıdnı. Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.

AA
Van’da FETÖ ve PKK/KCK operasyonları: Çok sayıda gözaltı var

Güvenlik güçleri, yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği başarılı operasyonlarla terör örgütlerine geçit vermiyor. Bu kapsamda Van'da düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekiplerce bu kapsamda 28 Kasım-4 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 5 PKK/KCK şüphelisi ile 10 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.

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Van'da FETÖ ve PKK/KCK operasyonları: Çok sayıda gözaltı var
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