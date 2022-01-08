Van’da FETÖ’den aranan 2 şüpheli gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında; haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydı bulunan ve haklarında 7 şer yıl 6 şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.