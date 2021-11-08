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Giriş Tarihi: 8.11.2021 10:37 Son Güncelleme: 8.11.2021 11:00

Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon

Van’da göçmen kaçakçılarına operasyon

Van'da göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik son bir haftada yapılan operasyonlarda 9 organizatör yakalanırken, yakalanan organizatörlerden birinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1–7 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 planlı veya ani operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, biri yabancı uyruklu 9 organizatör, hakkında adli işlem yapıldı.

Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 312 bin 82 TL idari para cezası uygulandı.

SABAH / VAN

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Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon
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