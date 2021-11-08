Van’da göçmen kaçakçılarına operasyon

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1–7 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 planlı veya ani operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda, biri yabancı uyruklu 9 organizatör, hakkında adli işlem yapıldı.

Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 312 bin 82 TL idari para cezası uygulandı.

SABAH / VAN