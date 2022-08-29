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Giriş Tarihi: 29.8.2022 10:18 Son Güncelleme: 29.8.2022 11:19

Van'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Van’da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama

Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etti. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 22-28 Ağustos'ta gerçekleştirilen 7 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, suçta kullanılan 5 araca el konuldu.


Van'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama | Video

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Van'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama
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