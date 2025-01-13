Van’da görevli doktor -10 derecede gölde yüzdü

Van'da görev yapan Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, sıcaklığın sıfırın altında eksi 8 ile 10 dereceye kadar düşen havaya aldırış etmeden Van Gölü'nde yüzdü.

Van Gölü'nün korunmasına yönelik dikkat çekerek farkındalık yaratan Tatlı, yüzdükten sonra karda uzanarak güneşlendi. Van Gölü havzasının korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir Van Gölü bırakmak adına dondurucu hava şartlarına aldırmadan Van Gölünde yüzdüğünü ifade eden Doktor Tatlı, "Saat 9 buçuk civarı. Van Edremit sahilindeyiz. Van Gölü Aktivistleri derneğimizden maşallah bey her gün Tatvan'dan Van Gölü Alan Başkanlığının yapılması için suya giriyor. Bizde bu gün Van Edremit'ten bu talebe destek olmak adına Van Gölü havzasının korunması Van Gölü'nün temiz kalması, doğal güzelliklerimizi yeni nesillerimize aktarılması adına bugün biz de buradan Van Gölüne giriyoruz selamlar" ifadelerini kullandı.

Soğuk suyun insan sağlığına olumlu faydalarının olduğunu ifade eden Tatlı, "Soğuk suya girmenin fizyolojik ve psikolojik faydaları var. Soğuk su damar ağını aktifleştiriyor. İnsan metabolizması hızlanıyor" şeklinde konuştu.